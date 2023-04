Celebrazioni e pranzo partigiano, il 25 aprile dell'Anpi Montelupo Fiorentino

Celebrazioni e pranzo partigiano per il 25 aprile, organizzati dall'Anpi di Montelupo Fiorentino Sez. "XXV Aprile", presieduta da Mario Frosini. La giornata avrà inizio alle 10, con ritrovo al cimitero dell'Ambrogiana per l'omaggio alla tomba di Guido Guidi, volontario per la libertà caduto in combattimento, seguito dal saluto alla lapide alle ore 11 in piazza Salvo D'Acquisto. Alle ore 12, in piazzale dei Continenti, saluti istituzionali, intervento del professor Andrea Facciolongo dell'Università di Firenze e spettacolo a cura della compagnia "Blanca Teatro" dal titolo "Conosci i fratelli cervi?".

Il programma di Anpi Montelupo prosegue alle 13.30 con il pranzo, dal costo di 15 euro, bambini dai 6 ai 12 anni 8 euro, gratis sotto i 5 anni. Per prenotazioni e/o informazioni: anpimontelupo@autistici.org, 3804524969 (Andrea), 3331213268 (Bruno), 3661923592 (Mario). In caso di pioggia l'evento si terrà al coperto. Anpi Montelupo Fiorentino ringrazia per la realizzazione dell'evento il comune di Montelupo Fiorentino, l'Auser di Montelupo, il Circolo Arci "Il Progresso" e La Racchetta.