Contrad'Arte in scena a Castelfiorentino con Show, la "rivincita dei diversi" in musical

Un gruppo di nobili punta a emarginare tutti coloro che hanno diversità fisiche, e non solo. Ma i “diversi” cercheranno, con forza, la loro rivincita. E’ questa la trama di “Show”, un vero e proprio “Musical” che la Compagnia Contrad’Arte porterà sul palcoscenico del Teatro del Popolo sabato 22 aprile, alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

Lo spettacolo, che è il risultato di un lungo percorso artistico avviato nel 2020 (durante la prima fase della pandemia), rappresenta una vera e propria sfida per questa compagnia teatrale, formatasi sotto la guida dell’associazione Trivia Aps (che ha ideato tra l’altro “CastelloFobia”), i cui protagonisti si cimenteranno in canti e balli con il supporto della scuola di danza “Obiettivo Danza”.

Di fronte al sinistro proposito dei “nobili”, i “diversi” reagiranno nei confronti del palazzo al grido “tutti siamo uguali, e tutti hanno lo stesso diritto di vivere una vita felice” avvalendosi dell’aiuto di un istrionico Mike di Castello e Mario “il giornalaio”, con un esito non del tutto scontato. Lo spettacolo “Show” è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Castelfiorentino, l’associazione Trivia aps, la scuola di danza “Obiettivo Danza”, il Circolo Praticelli, la Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il team service Dream Floyd e il contributo tecnico di Diego Calvetti.

“Sono molto orgoglioso di questo musical” - sottolinea Michele Cucchiara, regista, presidente di Trivia aps e uno degli interpreti dello spettacolo - poiché in qualche modo racconta la nostra avventura come compagnia. Quando tutto è iniziato, ero presidente del Palio di Castelfiorentino e per sovvenzionare il Palio avevo chiesto ad ogni contrada di mettere a disposizione una o due persone per formare una compagnia teatrale; ci siamo ritrovati in 27 persone, tutti di età diverse e che si conoscevano appena. E’ nata una seconda famiglia. Così lo è anche per “Show”, un gruppo di “diversi” riuniti da un personaggio con un’idea, che danno vita ad uno spettacolo bellissimo. Sono orgoglioso di quello che andremo a mettere in scena, poiché è di gran lunga il progetto più ambizioso che abbiamo mai ideato, ci saranno alcuni momenti in cui il palco dovrà contenere 50 persone.”

“Come ha ricordato Michele Cucchiara – osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – anche questa compagnia è nata in modo spontaneo, dalla semplice voglia di convidere la passione per il teatro e la recitazione. Un motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità di Castelfiorentino, che ormai può definirsi a buon diritto come una Città del Teatro”.

Per lo spettacolo sono ancora in vendita i biglietti presso al biglietteria del Teatro del Popolo per le 18.00 e le 21.00. Per informazioni: www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa