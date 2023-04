Controlli dei carabinieri nel Pisano, due persone denunciate

Controlli dei carabinieri nell'hinterland di Pisa. I militari hanno controllato una persona a bordo di un 'auto e, tramite l'uso dell'etilometro, hanno riscontrato un tasso alcolemico di 1,05 g/l, denunciandolo all'autorità giudiziaria locale. Il conducente si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, quindi è stato denunciato.

In un'altra circostanza, sempre a Pisa, i carabinieri hanno denunciato un uomo per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Durante un normale servizio di prevenzione, i militari lo hanno trovato in possesso di una tronchese lunga 60 cm nascosta all'interno di uno zaino, senza alcuna giustificazione.