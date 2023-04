Ex rugbista trovato morto in albergo, chiesta l'archiviazione

Per la morte dell'ex rugbista inglese Ricky Bibey, trovato morto nella stanza di un hotel del centro di Firenze dove aveva alloggiato con la compagna di 45 anni, la procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione. Le indagini per omicidio colposo sono state chiuse senza indagati. La procura, per mano della pm Ester Nocera, ha ricostruito quanto accaduto: i due erano in vacanza per ricostruire un rapporto alla deriva. Da Manchester erano giunti in Italia e il 15 luglio erano a cena fuori. Al ritorno in albergo, a due passi da Ponte Vecchio, sarebbe scattata la lite e lui avrebbe aggredito sessualmente lei fino a farle perdere i sensi. Al risveglio di lei, l'uomo è stato trovato morto. La procura ipotizza che l'abuso di droghe possa aver causato il decesso. La donna poi lanciò l'allarme.