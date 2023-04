Giornata della Terra: un incontro con il lucchese Bergamini per gli studenti e un patto di amicizia con una scuola della valle dell’Everest

Ogni anno, il 22 aprile, si celebra la Giornata mondiale della Terra, istituita per sensibilizzare le persone sui temi della sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta e aumentare la consapevolezza sul ruolo di ciascuno di noi nel prendersi cura dell'ambiente e della natura.

E proprio nell’ottica di aumentare la coscienza ecologica dei più giovani, l’amministrazione comunale, grazie in particolare alla collaborazione fra gli assessori all’istruzione, all’ambiente, allo sport, al sociale e con il consigliere ai gemellaggi, ha organizzato per venerdì prossimo, 21 aprile, un incontro con un lucchese che ha vissuto e vive ognuna delle sue imprese a contatto diretto con la natura più selvaggia. Riccardo Bergamini, alpinista dei record, racconterà ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che aderiranno al progetto, i suoi viaggi, anche attraverso una serie di video girati nel corso delle spedizioni. Modererà la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi.

“In questo modo – spiega l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – i ragazzi potranno cogliere aspetti interessanti del rispetto e della preparazione che l'uomo deve avere quando si trova ad affrontare viaggi a stretto contatto con la natura e in luoghi così distanti dal nostro vivere quotidiano. Riteniamo che questo sia un buon modo per festeggiare la Giornata della Terra, un'occasione di riflessione su quanto ciascuno di noi possa fare per il nostro pianeta e sull'importanza del prendersi cura, anche nel nostro piccolo, di quello che ci circonda. Il tutto in un contesto in cui l'amicizia e la solidarietà rappresentano fonti essenziali per crescere insieme e rendere la Terra un luogo sempre migliore”.

Durante la mattinata sarà effettuato un collegamento via Skype con una comunità di bambini che, rimasti soli, vivono, crescono e studiano con persone amorevoli che si occupano del loro quotidiano. Si tratta di una comunità con la quale è entrato in contatto lo stesso Bergamini nel corso di una sua spedizione: con loro sarà stretto un vero e proprio patto di amicizia, che legherà la città di Lucca e la scuola di Namche Bazar (valle dell'Everest) “Shree Himalaya basic school”.