Il giardino di piazza Piave alla memoria di Salvo d’Acquisto

Intitolazione del giardino pubblico di piazza Piave a Salvo D’Acquisto (Napoli 1920 - Torre di Palidoro 13 settembre 1943), Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri medaglia d’oro al valore militare alla memoria, per aver salvato, con il suo sacrificio, un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste.

La cerimonia in piazza Piave a Scandicci alle 10 di mercoledì 19 aprile 2023 con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze, Generale di Brigata Gabriele Vitagliano, e il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani.

In questa occasione nell’area di verde pubblico che è luogo di ritrovo per famiglie e bambini sarà scoperta una targa con il ricordo del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto: “Medaglia d’oro al valor militare alla memoria – è scritto – perché, spinto fino alla suprema rinunzia della vita per mano delle orde naziste, non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche, salvando la vita a 22 ostaggi civili”.

Durante la cerimonia di intitolazione si esibirà la Fanfara dei Carabinieri, davanti agli alunni della scuola Gabbrielli di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa