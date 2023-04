In casa hashish, cocaina, ecstasy, bilancini di precisione e soldi: arrestato

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato una persona per droga. Durante una perquisizione domiciliare, effettuata con l'aiuto di un'unità cinofila antidroga, sono stati trovati e sequestrati 2 panetti di hashish, 40 dosi di cocaina, 137 pasticche di ecstasy, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 480 euro in contanti. Il sospetto è stato arrestato in flagranza del reato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo davanti al Tribunale di Pisa.