Nel 2022 sono stati erogati circa 16 milioni di euro con 865 mila beneficiari diretti che hanno permesso di concludere con successo il ciclo 2021- 2022, le cui Linee Guida indicavano come prioritarie iniziative collegate ad alcune tra le problematiche più urgenti a livello nazionale, come il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla pandemia, l’inserimento lavorativo e i giovani.

Le liberalità erogate dal Fondo si traducono in beni e servizi offerti gratuitamente alla comunità, che generano effetti che vanno oltre i risultati diretti delle attività. Confermati i requisiti, i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, liberalità a fondo perduto che la Banca eroga a progetti particolarmente meritevoli.

I progetti vengono individuati attraverso un processo di selezione che tiene conto del loro impatto sociale e del track record dell’ente. Le candidature devono avvenire attraverso la piattaforma del Fondo raggiungibile al link: https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza/comerichiedere-un-contributo.

La Toscana (insieme al Lazio) è la Regione che ha avuto un incremento più importante delle risorse (circa +50%). L’aumento maggiore è stato registrato a livello centrale, dato il numero consistente di progetti di ricerca medica presentati dall’Università di Firenze e premiati dai valutatori esterni.

Tra i progetti più significativi si segnala:

- RistorAzioni – per l’inserimento lavorativo dei giovani con disturbi dello spettro autistico, Provincia di PISA - a cura della Cooperativa Sociale Azienda Agricola Casa Ilaria – Impresa sociale che in provincia di Pisa si occupa di formazione e inserimento occupazionale di persone con autismo impiegate in attività di orticoltura sociale, cucina, catering e ristorazione;

La Presidenza ha continuato a sostenere anche nel 2022 alcune iniziative a supporto della realizzazione degli obiettivi sociali riconfermati nel nuovo Piano d’Impresa 2022-2025 (Programma “Cibo e riparo per i bisognosi”). Complessivamente sono stati erogati € 2,4 milioni per iniziative contro la povertà alimentare, ovvero destinate alla copertura o all’incremento del numero di pasti distribuiti da strutture caritative sul territorio nazionale.

In questo ambito, in Toscana un importante sostegno è stato dato alla Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus a Lucca, Firenze e Livorno.

Fonte: Intesa Sanpaolo