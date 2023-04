La fotografa Cristina Garzone a Empoli, reportage in mostra al Cenacolo degli Agostiniani

L’associazione Lucani in Toscana, in collaborazione con la Biblioteca Renato Fucini di Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli, ha il piacere di presentare ai propri soci e alla cittadinanza tutta la nuova mostra al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, sabato 22 aprile alle ore 17.30 e che vede protagoniste due delle maggiori opere della fotografa di fama internazionale Cristina Garzone.

Cristina è originaria di Matera ma risiede da lungo tempo a Firenze. Si dedica da anni alla fotografia di reportage e ha ottenuto svariati riconoscimenti e premi a livello nazionale e internazionale; ha conseguito le più prestigiose onorificenze fotografiche (AFI IFI EFIAF/B MFIAP EFIAP/d3 GPU CR3 VIP3 SSS/B) ed è l’unica donna fotografa in Italia alla quale è stato assegnato il titolo di Maitre de la Federation Internationale de l’Art Photographique.

È socia onoraria di circoli e gruppi fotografici nazionali e internazionali quali G.F. “Il Cupolone” BFI - CAFIAP di Firenze, dove ha rivestito la carica di vice presidente dal 2013 al 2016, e il Sille Sanat Sarayi di Konya in Turchia. Negli ultimi anni ha realizzato due imponenti ed emozionanti reportage fotografici: il primo sulle celebrazioni della Festa di Maria SS della Bruna, patrona della città di Matera; l'altro sul fenomeno del Misticismo Copto a Lalibela, in Etiopia. Il legame che ha riscontrato durante il suo lavoro fotografico tra questi due luoghi lontani, evidente nelle ricorrenze religiose e nelle chiese etiopi scavate nella roccia che ricordano i Sassi di Matera, l'ha portata alla realizzazione di due mostre parallele presentate sotto forma di racconto in immagini mediante videoproiezioni e alla pubblicazione di due libri fotografici ("Maria de Bruna - riti, storia e immagini" e "Misticismo Copto" di Nicola D’Imperio e Cristina Garzone editi da Edizioni Magister Matera di Timoteo Papapietro).

Nella cornice del Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, verrà allestita e presentata una selezione delle opere fotografiche dell’artista di origini lucane e saranno proiettati i due lavori audiovisivi di cui sopra, realizzati da Lorenzo De Francesco (Direttore servizio Audiovisivi FIAP e dipartimento Editoria multimediale FIAF), dal titolo “Odighitria Colei che mostra la via” e “Tewahedo”. Dialogherà con l’artista e introdurrà i lavori sotto l’aspetto storico e tecnico Carlo Ciappi, docente DAC FIAF e critico della fotografia.

Fonte: Associazione Lucani in Toscana