La Misericordia di Limite inaugura un nuovo mezzo per trasporto disabili

La Misericordia di Limite sull’Arno, fondata nel 1889, con una storia di più di 130 anni a servizio della popolazione, conferma l’attuale dinamica fase di crescita e sviluppo oltre a una rinnovata presenza sul territorio.

Completata con successo la campagna di iscrizioni per il servizio civile universale, rinnovata la presenza di nuovi giovani volontari, la Misericordia di Limite si propone per nuovi ulteriori servizi in ambito sanitario e sociale grazie ad un rinnovato parco automezzi che permettono di rendere effettivo quello che viene definito “Welfare di prossimità”.

E’ stato inaugurato ieri presso la Pieve di Limite sull’Arno il nuovo mezzo per trasporto ed accompagnamento di persone affette da difficoltà motorie e non autosufficienti, attrezzato con pedana per la salita/discesa, al fine di garantire un servizio qualitativo e sicuro per gli interventi di soccorso sanitario.

La vettura – inaugurata in memoria e ricordo di Venio Zucchi, presidente per tanti anni della Misericordia di Limite - è stata quindi benedetta dal parroco Don Franco Sgrilli con l’augurio che questa attrezzatura possa contribuire ad integrare e completare i servizi sanitari della nostra zona e rispondere con sempre maggiore efficienza alle richieste e alle necessità dei nostri concittadini.

L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie all’importante finanziamento della Fondazione Cr Firenz a seguito della prima edizione del bando Trasport-habile. Un ringraziamento alla Banca Cambiano 1884 che ha permesso di coprire le ulteriori spese necessarie a completare l’allestimento del nuovo mezzo.

Fonte: Misericordia di Limite sull'Arno