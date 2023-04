Liberazione, al Boccaccio lo spettacolo 'A Marcello e Miretta, partigiani e staffette di ieri e di oggi'

Si avvicina il 25 aprile 2023, giorno in cui ricorre il 78esimo anniversario della Festa della Liberazione. Per l’occasione domani, martedì 18 aprile, alle 18 è previsto al Teatro Boccaccio di Certaldo lo spettacolo “A Marcello e Miretta, partigiani e staffette di ieri e di oggi”, una performance di letture, elaborati grafici e musiche delle classi terze della secondaria di Certaldo dedicate a Marcello Masini e Miretta Busia, per la regia di Martina Dani.

L’opera, ispirata ai valori della Resistenza, si inserisce all'interno del Progetto di Memoria storica dell'Istituto Comprensivo di Certaldo, in collaborazione con Comune di Certaldo e ANPI.

I ragazzi hanno letto e analizzato le lettere partigiane tratte dalla raccolta "Io sono l'ultimo", soffermandosi in particolar modo sulle pagine dei loro illustri compaesani, Marcello Masini e Miretta Busia, e, durante la serata, avranno il piacere di ascoltare alcune testimonianze dirette dei loro familiari. Hanno poi effettuato confronti e ricerche su forme di Resistenza più contemporanee, come la dura battaglia per i diritti delle donne iraniane. Sempre sotto la guida degli insegnanti, hanno poi studiato canti e musiche legate alla Resistenza e realizzato elaborati grafici che verranno proiettati nel corso della messa in scena.

Martedì 25 aprile, inoltre, inizieranno le celebrazioni ufficiali: alle 8 la deposizione della corona al monumento ai caduti nella frazione di Fiano; alle 9 si terrà la Santa Messa in suffragio ai caduti nella Chiesa di S. Tommaso; alle 10 prenderà il via da Piazza Boccaccio il corteo per le vie del centro con la "Filarmonica G. Verdi" di Marcialla; infine la deposizione delle corone al Sacello ai Caduti e alle tombe dei partigiani.

"Ricordiamo la Resistenza e la Liberazione, che restituirono la pace e la democrazia al popolo italiano e dalle quali è nata la Repubblica, con la nostra bellissima Costituzione – dice l'assessora alla Memoria Clara Conforti -. A Certaldo, grazie allo straordinario lavoro delle nostre scuole, che ringrazio per l’impegno, vedremo uno spettacolo ispirato alle storie di Marcello e Miretta, dei quali sentiamo, in queste occasioni più che mai, la mancanza: la loro presenza e il loro esempio rimangono forti nei nostri ricordi, dandoci una spinta ancora maggiore per impegnarci nel tramandare quei valori alle nuove generazioni".

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Certaldo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e l'ANPI e rientrano nel cartellone realizzato con i Comuni di Barberino Val d'Elsa, Castelfiorentino (comune capofila per quest'anno), Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano.