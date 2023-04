Modifica temporanea alla viabilità di via Maremmana

Cambiamenti di viabilità importanti previsti a Montelupo Fiorentino dal 19 al 28 aprile. Per consentire il proseguimento dei lavori di messa in sicurezza pedonale di via Maremmana da Vinicola a sottopasso FIPILI e altri tratti privi di marciapiede, e per tutelare la sicurezza della circolazione stradale si rende necessario modificare la viabilità per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori salvo proroghe per condizioni meteo avverse.

Dalle ore 08.00 del giorno 19/04/2023 alle ore 18.00 del giorno 28/04/2022 sono previsti i seguenti cambiamenti:

· divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e autorizzati, su via Maremmana nel tratto interessato dalle lavorazioni;

· divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico SUPERIORE a 3,5 t su via Maremmana nel tratto compreso tra lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI direzione Firenze e la rotatoria con via di Botinaccio;

· divieto di transito a tutti i veicoli eccetto residenti e autorizzati su via Maremmana nel tratto compreso tra lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI direzione Firenze e il tratto interessato dalle lavorazioni;

· senso unico di marcia su via Maremmana nel tratto dalla rotatoria con via di Botinaccio fino alla fine del tratto interessato dalle lavorazioni, con transito consentito su viabilità adiacente alternativa, direzione da centro cittadino verso svincolo della S.G.C. FI-PI-LI direzione Firenze.

Previsti anche cambiamenti per quanto riguarda il trasporto scolastico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’ordinanza sul sito del comune oppure rivolgersi all’ufficio di polizia municipale 0571/917511.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa