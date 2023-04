Nuovo supermercato e lavori sugli immobili abbandonati: a Castelfranco rinasce via Quarterona

"Tra pochi giorni assisteremo al taglio del nastro del nuovo centro commerciale MD a Castelfranco di Sotto, tra via Fratelli Cervi e via Quarterona, nella zona conosciuta per l''Isolato 1'. Un’area che per anni è stata oggetto di grosse criticità alle quali l’Amministrazione Comunale non è mai stata indifferente - ha commentato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti -. Gli immobili abbandonati e rimasti incompiuti nel tempo sono diventati luogo di micro-discariche abusive. Più volte negli anni scorsi eravamo intervenuti con specifiche ordinanze per la messa in sicurezza e bonifica del cantiere andato all’asta, una situazione oggettivamente critica. Ma adesso il destino dell’area sembra davvero essere a una svolta. Oltre all’imminente apertura di un supermercato, che non può che rappresentare un miglioramento della vivibilità e del decoro della zona, anche gli immobili incompleti ed in stato di abbandono sono stati acquistati all’asta da un’impresa edile con l’obiettivo di completarne la realizzazione".

"Il lavoro assiduo che ha sempre fatto il nostro Comune è quello di indirizzare una programmazione urbanistica che favorisse la riqualificazione dell’area – ha spiegato il Sindaco -. Negli ultimi mesi abbiamo ripristinato inoltre l'illuminazione pubblica che tornerà attiva nei prossimi giorni, riaperto il collegamento stradale con via F.lli Cervi. Il supermercato MD ha provveduto alla sistemazione di alcuni marciapiedi, mentre la ditta che ha acquistato gli immobili vicini ha fatto ripulire la proprietà da un’enorme quantità di rifiuti abbandonati". "Già adesso l’area è molto migliorata e siamo sicuri che è solo l’inizio", ha concluso Toti.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa