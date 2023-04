Offerte di lavoro per Vinci, Fucecchio e Cerreto Guidi: manda il cv!

Aprile prosegue e anche il nostro giornale continua a pubblicare offerte di lavoro dedicate all'area dell'Empolese Valdelsa e non solo.

Come ogni lunedì torna la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A PROTOTIPIA

La risorsa si occuperà della realizzazione per intero di un capo, interpretando correttamente il cartamodello. La risorsa deve possedere comprovata esperienza nella prototipia di capi spalla e con ottima conoscenza dei materiali e dei macchinari utilizzati. Si richiede una ottima conoscenza dei macchinari utili allo scopo e la capacità di collaborare con giovani apprendisti al fine di garantirne la formazione

Luogo di lavoro: Vinci



Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-prototipia

ADDETTA/O AL CENTRALINO IN STAGE

La risorsa, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di piccole mansioni di segreteria e centralino come rispondere alle telefonate, gestire l'account mail aziendale, prendere gli appuntamenti e fare accoglienza clienti. Per questa posizione si ricerca una risorsa residente in zone limitrofe all'azienda, disponibile allo stage, e possibilmente proveniente da un percorso scolastico di tipo commerciale/aziendale.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettao-al-centralino-in-stage

PELLETTIERE CON ESPERIENZA

La risorsa inserita si occuperà di garantire l'effettuazione delle diverse fasi della lavorazione:

tintura in costola

sbassatura,

accoppiatura.

Si ricerca una figura con una comprovata esperienza in pelletteria, dotata di precisione e ottima manualità. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in Team e la capacità di garantire la formazione di giovani apprendisti

Luogo di lavoro: Vinci

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/pellettiere-con-esperienza

MODELLISTA CAD ABBIGLIAMENTO

La risorsa inserita si occuperà della realizzazione dei modelli di capispalla tramite l'utilizzo del programma CAD. Effettuerà l'affiancamento e la relativa formazione dei giovani apprendisti che dovranno essere indirizzati alla progettazione del capo con il programma CAD. Per questa posizione si richiede una risorsa con una solida esperienza alle spalle nel medesimo ambito e ruolo. Si richiede anche una buona capacità organizzativa, una buona predisposizione al lavoro in Team e la capacità di garantire la formazione di giovani apprendisti.

Luogo di lavoro: Vinci

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/modellista-cad-abbigliamento

AUTISTA CQC PERSONE

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore dei trasporti.

La risorsa si occuperà del trasporto delle persone.

Si richiede possesso della patente CQC - persone.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/autista-cqc-persone

COMMERCIALE FRONT OFFICE

La risorsa si occuperà della vendita delle etichette del settore vinicolo e delle relative attività annesse.

L'attività di base (ricerca di mercato e sviluppo contatti) verrà svolta in ufficio presso nostra sede ma non si escludono periodi di trasferte e viaggi commerciali mediante mezzo aziendale.

Si prevede affiancamento sia tecnico che commerciale al fine di garantire autonomia nella gestione delle trattative.

Si richiede laurea in agraria (triennale e/o magistrale) e propensione ed interesse nel settore vinicolo e disponibilità a trasferte.

Luogo di lavoro: Cerreto Guidi

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/commerciale-front-office

