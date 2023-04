Omicidio di Tommaso Dini, l'assassino condannato a 12 anni

Si torna a parlare dell'omicidio di Tommaso Dini, avvenuto in piazza Piave a Scandicci il 27 marzo 2022. La condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato dal gup del tribunale di Firenze all'imprenditore edile di origine albanese Ilir Leba, 49 anni, è di dodici anni di reclusione per omicidio volontario. Leba è accusato di aver accoltellato Dini; dovrà inoltre versare una provvisionale di circa 260mila euro ai familiari dell'imprenditore. Vecchie ruggini per la vendita di una casa finita male, secondo l'accusa, sarebbe alla base dell'inimicizia tra i due sfociata in tragedia.