Peretola, Fabbri (Csx): "Montelatici non dice no alla nuova pista, ambuiguità"

“Leggo su un volantino che il candidato sindaco di Fratelli d’Italia non dice no alla nuova pista di Peretola, proponendo una generica ‘consultazione’ sull’aeroporto. Le elezioni comunali devono essere il momento della chiarezza. Io ho espresso in modo netto la mia contrarietà al nuovo masterplan aeroportuale. Cosa ne pensa il rappresentante di una delle due destre campigiane?”.

Così Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi, commenta il volantino elettorale di Antonio Montelatici che vede al secondo punto l’ipotesi di una consultazione sull’aeroporto Vespucci.

“I campigiani - sottolinea Fabbri - hanno già detto da tempo un no grande come una casa ad una nuova pista aeroportuale, sia con manifestazioni popolari che con gli atti ufficiali presentati dall’amministrazione Fossi. Io sono sempre per la partecipazione, quindi anche per i referendum comunali, ma ciò che propone il candidato sostenuto da Fratelli d’Italia sembra il gioco delle tre carte. Se lui è contrario al nuovo masterplan, prometta di fare tutti i passi necessari per fermarlo; se non è contrario, lo dica e basta: non si vergogni delle sue idee”.

“Non vorrei - conclude Fabbri - che fossimo davanti al bis dell’ambiguità già espressa sull’inceneritore da Fratelli d’Italia, con il coordinatore fiorentino Cellai che rimpiange il fatto che l’impianto non si stato fatto, nel silenzio assordante del candidato a Campi, che poi deve correre ai ripari autodefinendosi da sempre contrario. Su opere così impattanti sul nostro territorio bisogna essere chiari e trasparenti”.