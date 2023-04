Oltre 2 milioni dal Pnrr per la Pieve di Santa Maria Assunta a Chianni

La Pieve di Santa Maria Assunta a Chianni avrà 2 milioni e 180mila euro. A Gambassi Terme arrivano fondi dal Pnrr, la struttura della Valdelsa ha intercettato il secondo finanziamento in ordine di grandezza richiesto dalla soprintendenza per gli edifici di culto in Toscana.

La notizia è stata ufficializzata dal sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti dopo il sopralluogo col soprintendente, ovvero l'architetto Michele Cornieti. Quest'ultimo ha definito la chiesa "un monumento nazionale".

Sono previsti interventi di restauro e consolidamento dell'edificio e dell'area che lo circonda, oltre al rifacimento della Cappella della Compagnia, il cui tetto era franato tempo addietro. "Tutto l’iter dovrà procedere spedito perché attualmente la fine dei lavori è posta entro tutto l’anno 2025" dice Campinoti.

Ancora il sindaco: "Oggi è un grande giorno per Gambassi Terme, per la nostra storia e per tutta la nostra comunità. Devo resistere per non farmi sovrastare da un misto di emozioni incontrollabili che vanno dalla commozione pura a un senso di orgoglio incontenibile, come rappresentante di una comunità che ha in se un tesoro storico, artistico e culturale così importante".