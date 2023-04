Play off Use Rosa, ora arriva il bello

Ora viene il bello. Domenica alle 18 al Pala Sammontana con gara 1 dei quarti di finale dei playoff contro Savona, prende il via la fase più importante della stagione dell’Use Rosa Scotti. Quello fatto fino ad oggi consentirà di giocare tutte le eventuali terze partite al Pala Sammontana ma, detto questo, arriva ora il momento in cui tutto si azzera ed inizia un mini-campionato nuovo ed avvincente.



Mario Ferradini, assistente storico di Alessio Cioni, ci introduce così a queste sfide. “Se devo dire la verità – attacca – siamo andati oltre quelle che erano le mie aspettative. Sapevamo di avere una buona squadra ma non pensavo di averla così buona. Già da subito abbiamo trovato una chimica perfetta e siamo decollate prendendo piano piano sempre maggiore consapevolezza dei nostri mezzi tanto da chiudere al primo posto con l’imbattibilità interna. La retrocessione dell’anno scorso è stata vissuta in maniera non traumatica e siamo ripartiti su una base nuova e, direi, su un campo arato che ha fatto rigermogliare bene i nuovi innesti. Qui si lavora sempre con grande serenità ed i risultati si sono visti”.

Ora uno degli obiettivi è inserire Smutna. Rispetto a Cvijanovic cosa guadagna la squadra e cosa perde? “Con Tina perdiamo in profondità, direi una marcia visto che lei da questo punto di vista è davvero unica, inarrestabile. Un primo passo del genere non l’avevo mai visto prima. Acquistiamo qualcosa vicino a canestro e forse anche nella pericolosità perimetrale. Quindi, alla fine dei conti, diciamo che il valore della squadra resta lo stesso”.



E siamo ai playoff, domenica gara 1 con Savona al Pala Sammontana. “E’ una squadra buona, rognosa e ben allenata anche se, classifica alla mano, abbiamo i mezzi per batterla, cosa che avrei detto anche se avessimo pescato Umbertide. In prospettiva, a livello di tabellone, Patti è una squadra molto forte e lo stesso direi di Battipaglia. C’è poi La Spezia che io temo molto e Firenze perché è sempre un derby. Ricordo poi che la sola squadra del girone che ha un saldo attivo con noi è proprio Firenze contro la quale abbiamo vinto con fortuna all’andata perdendo poi al ritorno malamente. Quindi sarà dura comunque, ma spero di ritrovare Spezia perché vorrebbe dire che siamo in finale”.



Per quanto riguarda la serie playoff, dopo gara 1 di domenica si giocherà gara 2 mercoledi alle 21 a Savona e l’eventuale bella la domenica successiva sempre al Pala Sammontana.



Cinture allacciate, inizia il bello!