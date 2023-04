Ruba carta di credito e fa acquisti contactless, con sé aveva un proiettile: denunciato

I carabinieri di Cecina hanno individuato e denunciato un uomo di 56 anni per i reati di ricettazione, utilizzo illecito di carte di pagamento e possesso illegale di armi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe rubato la borsa e il suo contenuto ad una giovane viaggiatrice straniera a bordo di un treno in transito tra Grosseto e Pisa. Successivamente avrebbe utilizzato le carte di credito contenute nella borsa per effettuare una serie di acquisti per circa 200 euro presso diversi negozi della zona di Cecina, utilizzando il sistema di pagamento contactless.

L'insolita sequenza di transazioni ha destato l'attenzione dei commercianti, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Grazie alla loro segnalazione, i militari sono intervenuti prontamente e hanno fermato l'uomo mentre si trovava nei pressi di un negozio nel centro di Cecina, dove hanno rinvenuto la refurtiva sottratta alla viaggiatrice e la merce acquistata con la carta di credito.

Durante la perquisizione, i militari hanno anche trovato un proiettile calibro 357 magnum, che è stato sequestrato. L'uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e successivamente denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Grazie all'intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri, la viaggiatrice ha potuto recuperare la sua refurtiva e le carte di credito, evitando gravi conseguenze alla sua situazione personale. Questo episodio evidenzia l'importanza delle segnalazioni di cittadini e commercianti per agevolare l'azione delle Forze dell'Ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati.