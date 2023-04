Scivola e cade nel pozzo, salvato 76enne

Scivola e rimane incastrato nel pozzo, succede a Casale Marittimo, nel Pisano. Un uomo di 76 anni è rimasto lievemente ferito dopo essere caduto in un pozzo profondo 15 metri posto all'interno del giardino. A dare l'allarme è stata la figlia, che ha sentito le urla del padre, il quale è stato recuperato con difficoltà dai vigili del fuoco. L'anziano è stato poi consegnato al personale del 118 che lo ha trasferito in condizioni non gravi all'ospedale di Cecina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo sarebbe precipitato nel pozzo in seguito a un incidente domestico. Stava infatti annaffiando le piante quando improvvisamente è mancata l'acqua e si è avvicinato al pozzo per verificare quale fosse il problema e ha improvvisamente perso l'equilibrio.