Spaccio di droga alle Cerbaie, FdI Fucecchio: "Noi da sempre sensibili al problema sicurezza"

Faccio eco alle parole del capogruppo Testai rendendogli tutti i meriti di cui parla riguardo all'attività del centrodestra fucecchiese sulla questione Cerbaie. Quando si parla di sicurezza è innegabile notare come la sensibilità politica porti a comportamenti conseguenti dall'una o dall'altra parte e il centrodestra fucecchiese, proprio per bocca dello stesso Testai, ha sempre denunciato una situazione che sembrava già grave almeno dieci anni fa. Mi ricordo bene i sorrisi di scherno del 2014 provenire da quello stesso gruppo di maggioranza che oggi, a mezzo di un comunicato stampa, imputa puerilmente al Governo Meloni un presunto disinteresse sulle Cerbaie addirittura nelle prime settimane successive all'insediamento.

Come potersi scordare anche dell'improvviso risveglio del Senatore Parrini che a fine 2022 invocava soluzioni mai trovate da lui e dai suoi colleghi che sedevano nei banchi della maggioranza fino a tre mesi prima? Il comunicato parla addirittura della mancata azione dell'allora Ministro Salvini che, in occasione della sua ultima visita a Fucecchio fu accolto dalle massime cariche istituzionali fucecchiesi non con una stretta di mano e una richiesta di aiuto al governo centrale di qui il Pd era parte integrante, ma con un provocatorio controvolantinaggio che si è poi successivamente voluto dissimulare.

Di fronte alle proposte portate in consiglio dall'opposizione, i consiglieri che intervenivano a difesa dell'operato dell'amministrazione gridavano allo scandalo perché il centrodestra avrebbe voluto militarizzare il paese, parlandone male e discreditandolo. A tal riguardo è da ricordare l'intervento del consigliere Leonardo Pilastri durante l'ultimo consiglio che ha evidenziato che i frutti che si stanno iniziando a vedere nella Cerbaie nell'ambito della sicurezza sono conseguenza diretta dell'approccio sistemico e coordinato che proviene direttamente dal governo Meloni. L'intervento dei colleghi della Lega per bocca dell'On.Ceccardi e del capogruppo Porciani non soltanto sono stati leciti, ma sono stati necessari per mantenere viva l'attenzione.

Pur nel massimo rispetto di tutte le parti in campo, come rappresentante del primo partito cittadino, trovo inaccettabile che si pretenda di guidare la discussione decidendo chi deve parlare e cosa deve dire e trovo inaccettabile che a farlo sia un'amministrazione che ha fatto della spettacolarizzazione e dell'enfatizzazione di qualsiasi provvedimento, anche ordinario, il suo stile comunicativo. Esprimo quindi la mia personale solidarietà e quella di Fratelli d'Italia che ho l'onore di rappresentare a Fucecchio come primo partito, agli amici di Lega e Forza Italia.

Anche noi abbiamo da tempo investito del problema i nostri rappresentanti presso il Governo che, nel massimo spirito di collaborazione con le istituzioni cittadine, effettueranno visite e sopralluoghi. Saremo i primi a riconoscere i giusti meriti alle parti in campo anche se questi fossero ascrivibili all'amministrazione locale, ma un problema così complesso come quello dello spaccio e della sicurezza nelle Cerbaie non può che avere soluzioni e provvedimenti diffusi tra le varie istituzioni e le varie forze politiche. Rivendichiamo la nostra libertà di avanzare proposte restando sempre vicini agli uomini in divisa che anche in questi gironi, stanno portando importanti azioni sul territorio e siamo certi che la coalizione di centrodestra unita saprà trovare per il futuro le risposte che i cittadini chiedono.

Vittorio Picchianti

Coordinatore comunale Fratelli d'Italia Fucecchio