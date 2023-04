"Storia del principe torbido", Serena Turchi presenta i due ultimi romanzi a Empoli

Venerdì 21 aprile 2023, alle 18, ospite della Casa della Memoria, in via Livornese 42, sarà la scrittrice Serena Turchi con i suoi due ultimi romanzi intitolati "Storia del principe torbido – Alba", Libro I (2020) e "Storia del principe torbido – Inverno", Libro II (202, Segreti in giallo Edizioni. A dialogare con l’autrice sarà Valentina Pannini.

FOCUS ROMANZI - Storia del principe torbido – ALBA, Libro I (2020)

Anno domini 1062. I destini dei regni di Tartaria e Altamura si incrociano. Quando gli occhi ametista del giovane principe Giorgio si fissano in quelli opachi della principessa Alba si apre un corollario di eventi funesti che, in un percorso di guerra e morte, amore e odio, brama di potere e distruzione, spianano al giovane la strada per il trono. Trame sempre più oscure si affacciano nella vita della coraggiosa Alba ed ella è costretta a divenire sposa del più sanguinario e spietato tra gli uomini: ormai, re Giorgio di Tartaria.

Chi è Giorgio in realtà, la cui violenza distruttiva e sete di conquista sono pari solo al potere che esercita sugli altri? E chi è Elmichi, il sommo sacerdote che sostiene la sua follia dominatrice? E perché la sorte di Alba sembra essere irrimediabilmente legata a quella del crudele re? L’epilogo sarà uno tra gli scontri più epici mai combattuti per scongiurare la venuta dell’Inferno sulla Terra.

Storia del principe torbido – INVERNO, Libro II (2021)

La furia devastatrice di re Giorgio ha cancellato interi regni e conquistato gran parte del mondo. Ormai è da tempo in guerra contro i babilonesi, guidati da re Ezechiele. Ad Alba non giunge alcuna notizia dal crudele marito e l’assenza dell’uomo non fa che ingigantirle il sentimento che prova per lui.

La regina è sola a Tartaria e molti sudditi già preparano una ribellione contro la corona. Fortunatamente giungono in soccorso il fratello Arpad e il cugino Giona, che ancora la ama. Insieme, i tre, cominceranno un tortuoso viaggio che li porterà prima al monastero di Novaluna e infine verso un luogo oscuro di nome Inferus, dove il sommo sacerdote Elmichi si è rifugiato. Durante il cammino incapperanno nel paese povero di Malincònia. Là, Alba, troverà forse le risposte che tanto cerca e… anche qualcos’altro.

BIOGRAFIA - Serena Turchi è nata a San Miniato (PI) il 7 febbraio 1990 e vive a Fucecchio (FI). È docente di Lettere negli Istituti Secondari di II Grado. Considera la scrittura un bisogno esistenziale. Alle scuole elementari portava nello zaino un quadernone ad anelli con tutti i suoi racconti che faceva leggere ai compagni: è da quel periodo della vita che ha cominciato a sentirsi una scrittrice. Ha partecipato a molti concorsi letterari vincendo premi. Il primo riconoscimento con un racconto autobiografico intitolato Paura di crescere, nel 2008. Ha scritto il primo romanzo, La casa dei girasoli, all’età di vent’anni e lo ha pubblicato l’anno successivo, nel 2011, con la casa editrice Ibiskos Ulivieri di Empoli (FI). Il romanzo ha ottenuto un grande consenso nel pubblico locale e ha vinto anche un riconoscimento al Premio Letterario Città di Fucecchio nel dicembre 2011.

Nel 2019 è uscito con il sostegno dell’agenzia editoriale Nutriamo la mente di Elena Spagnoli, Sangue nero, un romanzo gotico cui Serena pensava dall’età di dieci anni e che affronta la tematica del vampirismo. Infatti, l’autrice è da sempre una studiosa appassionata della figura ancestrale del vampiro, argomento su cui ha svolto anche la tesi di laurea magistrale in Lingua e Letteratura italiana, Il Vampiro nella Letteratura e nel Cinema europei.

Il 26 settembre 2020 è uscito il suo terzo romanzo, Storia del principe torbido. Libro I – Alba, con la collana editoriale (Editore PubMe) Segreti in giallo edizioni. Il II ed ultimo libro, intitolato Storia del principe torbido. Libro II – Inverno è uscito nel settembre 2021.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa