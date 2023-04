"Sulle orme di Dante", tour solidale con File nei luoghi del sommo poeta

Dalla Basilica di Santa Maria Novella a Palazzo Vecchio, da Orsanmichele alla basilica di Santa Trinita. La Fondazione File organizza “Sulle orme di Dante”, una visita di Firenze sulle tracce di Dante, nei luoghi simbolici e significativi del sommo poeta. Appuntamento giovedì 20 aprile, in un tour dove i visitatori saranno accompagnati dalla guida turistica Elena Petrioli.

Riservato ad un gruppo di venti persone, “Sulle orme di Dante” si snoderà tra le strade di Firenze per una passeggiata “diversa” nel centro della città. Questo tour ricco di aneddoti e inediti storici partirà da piazza Santa Maria Novella (con ritrovo davanti alla Basilica alle ore 14.45). La donazione minima per partecipare alla visita guidata è di 20 euro (comprensiva di auricolari). I fondi raccolti contribuiscono a sostenere l’attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie portata avanti da File.

Per iscriversi o avere maggiori informazioni, telefonare al numero 0552001212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9 alle 15) oppure visitare il sito https://www.leniterapia.it/event/visita-guidata-sulle-orme-di-dante/

Fonte: File - Ufficio stampa