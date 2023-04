Trovato in possesso di hashish, arrestato 35enne alla stazione di Incisa

Fermato per un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Incisa Valdarno è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish. Per questo, un uomo di 35 anni di origini tunisine, è stato arrestato dai carabinieri di Incisa Valdarno in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti.

La sostanza stupefacente rinvenuta era nascosta all'interno di uno zaino in possesso dell'uomo e, in minima parte, nella tasca dei pantaloni. I militari, dopo gli accertamenti di rito, hanno dichiarato in arresto l'uomo, trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria.