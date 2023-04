Weekend di controlli alle Cerbaie, 10 bivacchi smantellati e 3 denunce

Sono proseguiti anche nel fine settimana appena trascorso i controlli nella zona delle Cerbaie. Sul posto i carabinieri della compagnia di Empoli, insieme ai militari di diversi reparti di specialità provenienti da Firenze e Pisa tra cui squadre di Intervento Operativo, nucleo Cinofili e pattuglie ippomontate del comparto Forestale. Durante il servizio straordinario i carabinieri hanno controllato oltre 90 persone e 40 mezzi, smantellato dieci bivacchi e denunciato tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle norme sull'immigrazione e ricettazione.

In particolare durante il monitoraggio sulle strade intorno alle Cerbaie, sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada. In seguito i militari si sono addentrati nell'area boschiva sopra Fucecchio, rinvenendo e smantellando dieci bivacchi utilizzati dagli spacciatori. Durante i controlli sono state ritrovati ritrovati anche alcuni grammi di dosi di cocaina e un coltello da oltre 30 cm di lunghezza.

Tre i soggetti finiti all'attenzione dei carabinieri. Il primo, un georgiano di 40 anni, a seguito di un controllo è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione. Il secondo, un 51enne italiano, è stato invece sorpreso dai militari con 8 dosi di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi: il 51enne è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Infine un uomo di 58 anni del luogo è stato denunciato perché trovato alla guida di un'auto risultata rubata.