Accordo tra Comune di Firenze e dipartimento Scienze della Terra: al via il check up dei beni monumentali

Un check up completo dello stato di degrado fisico dei monumenti e dei palazzi comunali per programmare la manutenzione di ogni singolo immobile. E’ l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Firenze e dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio.

“Il monitoraggio completo dello stato dei monumenti e del loro livello di degrado fisico - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci - non è rinviabile ed è la base per dar vita a un piano organico di manutenzione del nostro patrimonio artistico e architettonico. Per questo, abbiamo messo in campo le forze migliori in campo scientifico andando ad approvare un accordo con il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, che insieme ai nostri tecnici procederanno allo studio e all’analisi dettagliata delle strutture anche realizzando modelli dei singoli palazzi”.

L’attività di studio e ricerca riguarderà lo stato dei beni monumentali e dei fabbricati di proprietà comunale, con particolare riferimento ai materiali e ai manufatti lapidei. Nel dettaglio, saranno realizzati rilievi diretti, strumentali e di laboratorio per valutare lo stato delle murature e del degrado fisico-meccanico dei rivestimenti, dei manufatti degli immobili, degli elementi scultorei e dei relativi rischi di perdita e caduta, per arrivare a definire un piano di monitoraggio e manutenzione programmato per ogni singolo immobile. Saranno infatti messi a punto modelli fisico-meccanici dei processi di degrado dei singoli manufatti e individuati protocolli standard di indagine e messa in sicurezza da applicare nelle varie situazioni presenti nel centro storico di Firenze.

