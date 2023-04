Al via il progetto “Basket & School together” a Firenze

Promuovere il gioco della pallacanestro tra i più giovani, puntando l'attenzione sulla corretta pratica sportiva ed il rispetto dei valori etici dello sport. Sono questi gli obiettivi di “Basket & School Together”, il progetto promosso sul territorio nazionale dal Settore Giovanile Minibasket Scuola della FIP, per l’avviamento al basket in ambito scolastico, con particolare riferimento alle scuole primarie. In Toscana l’iniziativa si svolge sotto l’egida del Comitato Regionale della FIP e coinvolgerà oltre 1500 ragazzi di quattro diverse scuole di Firenze, Livorno ed Arcidosso (GR), dove saranno organizzati una serie di eventi con istruttori minibasket, in collaborazione con le società Freccia Azzurra Firenze Basket, Pallacanestro Don Bosco Livorno e Basket 2000 Arcidosso.

Il progetto prenderà il via il 2 ed il 3 maggio a Firenze, nelle scuole primarie Amerigo Vespucci e Gandhi del quartiere 5, il 19 maggio a Livorno, all’istituto Mazzini e 26 maggio ad Arcidosso nella scuola primaria comunale. In queste scuole saranno organizzate una serie di dimostrazioni ed attività di easy basket, una forma di pallacanestro facilitata, particolarmente adatta ai bambini, che prevede l’utilizzo di un pallone più leggero e la semplificazione di alcune regole e dinamiche di gioco.

Il responsabile del progetto, per la Toscana, è Stefano Bianchi, mentre oggi città avrà un particolare testimonial, legato al mondo della pallacanestro. Per Firenze sarà Stefano Tommei, Responsabile Tecnico territoriale Femminile Toscano, per Livorno Tommaso Fantoni, cestista della Nazionale e componente di varie Selezioni Azzurre, mentre per Arcidosso saranno Alessandra Marini e Federica Petardi, rispettivamente presidente e dirigente dell’ASD Basket Arcidosso.

"Firenze accoglie la pallacanestro nel modo migliore possibile - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - veniamo da settimane che hanno visto risultati sportivi importanti, come la promozione dell'Olimpia Legnaia in serie B e la qualificazione alle finali nazionali giovanili di altre società. Grazie a Basket & School Together scommettiamo sul basket del futuro, sulle bambine e sui bambini. In questi anni l'amministrazione comunale, con uno specifico progetto e professionisti qualificati, ha portato lo sport e l'attività motoria nelle scuole primarie. Ci fa quindi piacere che l'idea di promuovere sempre di più lo sport nelle scuole sia stata condivisa anche dalla federazione basket e, in particolare nella nostra città, dalla Freccia Azzurra. Si tratta di una società storica, che ha come suo elemento di forza quello di essere presente nel mondo della scuola. Ringrazio il presidente Fabio Freccioni, i suoi istruttori e i presidenti regionali Faraoni e Cardullo che hanno permesso che questo evento si potesse realizzare anche a Firenze".

"Con la Freccia Azzurra Firenze Basket il Quartiere 5 collabora ormai da anni – ha detto il presidente Cristiano Balli – ed il basket è diventato un’opportunità di incontro per tanti ragazzi. C’è una collaborazione con i due istituti comprensivi coinvolti. L’amministrazione ha investito sui due campini all’aperto che sono posizionati vicino ai due istituti scolastici nella direttrice di via Pistoiese. Questi campi, col tempo, stanno diventando dei centri di avviamento allo sport. È bello proporre lo sport ai bambini più piccoli in una zona periferica della città. Questi campini sono utilizzati anche da famiglie di Paesi diversi: dalla comunità cinese, da quella mitteleuropea fino a quella sudamericana. La pallacanestro attrae molti i bambini, a volte più del calcio. Questo progetto – ha concluso il presidente del quartiere 5 Cristiano Balli – aiuta dunque anche all’interculturalità”.

“Abbiamo creduto fin da subito sulla bontà di questo progetto che vuole avvicinare la pallacanestro e, più in generale, lo sport ai più piccoli – spiega il presidente della Fip Toscana, Massimo Faraoni. – Siamo convinti che scuola e sport debbano andare di pari passo, perché entrambi hanno un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione dei ragazzi, in quanto promotori di valori sani come il rispetto delle regole e, soprattutto, degli altri”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa