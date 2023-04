Assemblea delle Pubbliche assistenze di Empoli sul bilancio

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli informano che sabato 29 aprile 2023, alle 10 in prima convocazione e mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 21.30 in seconda convocazione, è convocata presso la sede sociale, in via XX Settembre 17 a Empoli, l’assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del

giorno:

1. Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2022

2. Discussione e approvazione bilancio previsionale 2023

3. Tesseramento quota sociale 2024

Per partecipare all’Assemblea i soci devono essere in regola con il versamento della quota associativa. I nuovi soci devono essere iscritti da almeno tre mesi.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione