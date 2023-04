Bambini scappati da scuola, assemblea sindacale all'istituto di Bagno a Ripoli

Bambini scappati da scuola dalla Marconi di Bagno a Ripoli, domani mercoledì 19 aprile presso l’istituto è in programma dalle 8 alle 11 una assemblea di lavoratori e lavoratrici indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda.

Si è discusso tanto dell’episodio, risalente a circa due settimane fa, e lavoratori e lavoratrici vogliono che sia fatta chiarezza perché si individuino le vere cause, il tutto considerando che la vertenza sulle carenze di personale Ata, aperta dal sindacato in tutta la provincia, coinvolge anche la scuola in questione. Al termine dell’assemblea, verso le 11, davanti alla scuola in via Lilliano e Meoli 9 a Bagno a Ripoli, sindacalisti e lavoratori sono disponibili a incontrare la stampa per parlare della questione e per illustrare le decisioni prese dall’assemblea.