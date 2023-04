Bonus sociale idrico a Livorno: come usufruirne

Da venerdì 21 aprile sarà possibile presentare le domande per usufruire del bonus sociale idrico integrativo, che anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Livorno mette a disposizione delle famiglie a basso reddito, con i fondi ripartiti dall’Autorità Idrica Toscana per le “utenze deboli”.

Il bonus consente di usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua, in base ai consumi effettuati nell’anno precedente. Per poter usufruire del beneficio occorre essere residenti a Livorno e un ISEE in corso di validità non superiore a 12.500 euro. La soglia è aumentata a 20mila euro in presenza di almeno 4 figli a carico.

Il bando, insieme alle istruzioni per la compilazione della domanda e alla modulistica per gli amministratori di condominio, è già pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Avvisi. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 16 giugno, esclusivamente online tramite la piattaforma presente su www.comune.livorno.it Sportello del Cittadino (il link diretto è indicato anche nel bando).

Si consiglia di annotare il numero progressivo della domanda, da utilizzare successivamente per la consultazione della graduatoria.

Per accedere alla piattaforma online occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS.

Quattro associazioni cittadine si sono rese disponibile ad aiutare, previo appuntamento telefonico, le persone in difficoltà con la presentazione della domanda online:

Associazione Nonno Point, in piazza Saragat 1 piano primo (locali dello Sportello comunale Area Nord). Telefonare allo 0586 824842 il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11;

Associazione Oltrefrontiera, in via Terreni 5. Telefonare allo 0586 891168 il lunedì e il venerdì dalle ore 12 alle ore 13, il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 10;

Sportello Info Salute di SVS solo fino al 22 maggio presso il Centro Civico Shangai in via Fratelli Bandiera 23. Telefonare allo 0586 896040 interno 5 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12;

Sportello di supporto digitale di Arci Livorno sempre presso il Centro Civico Shangay in via Fratelli Bandiera. Telefonare al numero 348 2547061 il lunedì dalle 16 alle 18.

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile contattare l’Ufficio Marginalità e Famiglia telefonando ai numeri 0586 820214 oppure 824184 dal lunedì al venerdì in orario 9-13.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa