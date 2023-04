Boom di presenze per il Camper della Salute

Il “Camper della Salute” a San Casciano in Val di Pesa, con lo straordinario aiuto dell'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, ha registrato il boom di presenze. Moltissime persone si sono sottoposte al FINDRIS test* per la prevenzione del diabete lunedì 17 aprile 2023, dalle ore 9.30 ininterrottamente, e senza pausa, fino alle ore 18, in piazza della Repubblica.

Laura Santi, componente del Dipartimento salute coordinato dal dottor Pierluigi Rossi, ha espresso parole di ringraziamento per i Lions Club Firenze Impruneta San Casciano e Firenze Cosimo dei Medici che, con i loro Presidenti, hanno accolto la proposta di andare in piazza in giorni frequentati dai cittadini per aumentare la sensibilizzazione sul tema del Diabete attraverso un semplice test verbale finalizzato a stimolare le persone al miglioramento del proprio stile di vita allo scopo di prevenirne l’ulteriore diffusione.

I Lions e i Leo del Distretto 108 La Toscana dal maggio 2020 hanno dato inizio al progetto “ PREVENZIONE del DIABETE nella comunità Toscana”.

Grazie ai fondi erogati da LCIF in aggiunta a quelli raccolti dal Distretto e con a fianco, nei singoli territori, le Misericordie della Toscana che garantiscono supporto logistico, materiale e umano, il Camper della Salute sta ottenendo grande apprezzamento.

"Esprimo gratitudine per la grande partecipazione, interesse, apprezzamento e riconoscenza - ha detto la dott.ssa Santi – segno di quanto ci sia bisogno di effettuare momenti di informazione in una giornata di maggior aggregazione come quella del mercato locale. Grazie a partner come le Misericordie locali e, in questa circostanza, con la Misericordia di San Casciano che ha investito tempo e personale, per realizzare questo tipo di visite specialistiche di prevenzione".

L'iniziativa è stata promossa dal Lions Clubs International Distretto 108 La Toscana, Lions Club Firenze Impruneta San Casciano e Lions Club Firenze Cosimo dei Medici, e, con il Patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, e sostenuta anche a livello logistico e di personale dall'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa oltre che dalle Misericordie della Toscana fra cui anche quella di Impruneta.

"Sono felice - ha commentato il Governatore dell'Arciconfraternita di San Casciano, il prof. Marco Poli - che anche questa volta i nostri volontari e il nostro personale qualificato e specializzato abbiano potuto stare accanto ai propri concittadini in un progetto di educazione terapeutica. Grazie al Comune di San Casciano e ai gruppi Lions Clubs, alla Federazione regionale delle Misericordie e alla Misericordia di Impruneta. Insieme e uniti possiamo fare molto per chi ha bisogno!".

Fonte: Ufficio stampa LIA PARDI PRESS