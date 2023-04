Cerbaie, Cordone (Lega): "Azione continuativa delle forze dell'ordine per debellare delinquenza"

Sull'annosa questione dello spaccio di droga all'interno delle Cerbaie, interviene nuovamente Marco Cordone, segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale, con la seguente dichiarazione:

"Sulle Cerbaie e lo spaccio della droga in esse, in questi giorni se ne sono sentite tante ma come promotore per conto della Lega di alcune proposte, mi preme per amor di verità precisare quanto segue.

Fu nella riunione della Commissione comunale per la sicurezza urbana dello scorso 9 settembre 2022, commissione dove fui invitato, come tutti i consiglieri, dall'Amministrazione comunale, che feci la proposta di attuare un piano di coordinamento tra le Prefeture delle Province interessate con capolifla la Prefettura di Firenze, le Prefetture di Pisa, Lucca e Pistoia (su cui incidono le colline delle Cerbaie), i rappresentanti degli Enti Locali e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine comprese le Polizie Municipali, che avesse come obiettivo primario, l'attuazione di un piano di coordinamento di controllo del Territorio tra le Forze dell'Ordine e le Polizie Municipali, cosa che poi è stata messa in atto con la convocazione di piani interprovinciali per l'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini, con lo scopo di debellare l'annosa questione dello spaccio di droga nelle meravigliose colline delle Cerbaie. Sono più che mai convinto che solo, prevalentemente, con l'azione continuativa di uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Municipali e con l'ausilio di cani antidroga sul territorio, si riuscirà a debellare la delinquenza da quel notevole sistema collinare, perché, non è mai inutile ribadirlo, non c'è libertà senza sicurezza!

A scanso di equivoci, sarà bene anche ricordare che nel mese di settembre dello scorso anno, insieme al Consigliere del Direttivo comunale leghista, Stefano Cartocci, consegnai al Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, una memoria su quello che stava avvenendo alle Cerbaie. A conclusione di questo mio intervento, intendo portare all'attenzione dell'Opinione pubblica il fatto che la Lega alle Comunali del prossimo anno a Fucecchio (Comune sopra i 15.000 abitanti), presenterà una propria lista e considerando le Elezioni Europee, la madre di tutte le battaglie, darà tutto l'appoggio possibile all'On. Susanna Ceccardi, parlamentare europea uscente. Noi in Susanna ci crediamo e non da ora perché è una donna che ha cultura, grande determinazione e mette grande impegno in quello che fa".

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione di Fucecchio