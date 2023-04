"Donna e scienza", al MMAB secondo appuntamento dedicato a Sophie Germain

La rassegna “Donne e scienza” all’interno del più ampio programma “Declinazioni femminili” che il Comune di Montelupo Fiorentino organizza dal 2019 per riflettere sulla questione femminile, giunge al suo secondo appuntamento.

La serata di giovedì 20 aprile sarà dedicata alla figura di Sophie Germain, eminente matematica e fisica francese vissuta a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, che fu costretta a fingersi un uomo, lo studente Antoine-August Le Blanc, per poter risultare iscritta alla prestigiosa École polytechnique e ricevere le dispense dei corsi, senza ovviamente poterli frequentare. Gli studi che fece in seguito risultarono determinanti in campo matematico e fisico, tanto da contribuire alla costruzione del monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel. Nonostante ciò, il suo nome non apparve nell’elenco degli scienziati dell’epoca che avevano reso possibile questa costruzione.

Di questa, e di altre ingiustizie del binomio donne-scienza, ci parlerà la professoressa Cecilia Rossi, che a Sophie Germain ha dedicato la propria tesi di laurea magistrale in matematica, poi confluita in un libro dal titolo Sophie Germain: libertà, uguaglianza e matematica, edito proprio a febbraio di quest’anno dalla Casa Editrice L’asino d’oro. Il riferimento, evidente già dal sottotitolo, è alla Rivoluzione Francese, scenario in cui nasce, cresce e studia Sophie.

Ad arricchire l’appuntamento, ci sarà la lettura scenica del testo inedito Lo studio di Sophie, scritto e interpretato da M. Simona Peruzzi con Riccardo Zini.

Un modo, questo, non solo per riflettere sulle difficoltà delle donne di affermarsi ed essere riconosciute per i propri meriti in campo scientifico, ma per entrare nello spirito del tempo e confrontare passato e attualità per capire i progressi e gli aspetti invece ancora da migliorare.

L’appuntamento è per giovedì 20 aprile alle ore 17.30 al MMAB in piazza Vittorio Veneto 11 a Montelupo Fiorentino. L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni: 0571-1590301 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa