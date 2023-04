Famiglia con due bambini intossicati da monossido di carbonio

Nella notte a Firenze, una famiglia con due bambini è stata soccorsa a seguito dell'intossicazione provocata dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionatesi da un braciere acceso per scaldarsi. Tutti i membri della famiglia sono stati immediatamente trasportati in ospedale con codice di urgenza giallo, dopo l'intervento dei soccorritori avvenuto in via Campo d'Arrigo, di fronte alla stazione ferroviaria del Campo di Marte.

La famiglia, composta dal padre di 46 anni, la madre di 39 anni, un figlio maschio di 6 anni e una sorellina di 11 anni, è di origine straniera. Gli adulti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, mentre i bambini sono stati trasportati presso l'ospedale pediatrico Meyer. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.