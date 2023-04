Funicolare Certaldo, manutenzione annuale per 2 giorni

Per lavori di manutenzione straordinaria la funicolare di Certaldo resterà chiusa al pubblico nella giornata di venerdì 21 aprile (tutto il giorno) e sabato 22 aprile 2023, fino alle 13.30.

Autolinee Toscane predisporrà dei servizi sostitutivi con minibus, con corse disponibili ogni 30 minuti, nella fascia oraria tra le 7.30 e alle 1, tra via XX Settembre (capolinea) e piazza SS.Annunziata (capolinea centro storico).

Questi gli orari del servizio.

Capolinea Via XX Settembre

Partenze alle ore: 7,30 - 7,50 - 8,20 - 8,40 - 9,00 - 9,20 - 9,40 - 10.00 – 10,20 – 10,40 – 11,00 – 11,20 – 11,40 – 12,00 – 12,40 -13,00 -13,20 -13,40 –14,00 – 14,20– 14,40 - 15,00– 15,20–15,40 – 16,00 – 16,20 – 16,40 – 17,00 – 17,20 – 17,40 – 18,00 – 18,20 – 18,40 – 19,00 - 19.20- 19,40- 20,00- 20,20 - 20,40 - 21,00 - 21,20 - 21,40 - 22,00 - 22,20 - 22,40 - 23,00 - 23,20 -23,40- 00.00 - 00,20 – 00,40.

Capolinea piazza SS Annunziata

Partenza alle ore: 7,40 - 8,10 – 8,30 -8,50 – 9,10-9,30 – 9,50 - 10,10 –10,30 – 10,50 – 11,10 – 11,30 – 11,50 - 12,10 – 12,30 – 12,50 –13,10-13,30-13,50 -14,10 – 14,30 – 14,50 – 15,10 -15,30- 15,50 - 16,10 - 16,30 – 16,50 – 17,10 – 17,30 -17,50 – 18,10-18,30-18,50 -19,10- 19,30 -19,50 - 20,10 – 20,30 -20,50 – 21,10 -21,30 -21,50 – 22,10 – 22.30 – 22,50 -23,10-23,30-23,50 - 00.10-00.30-00.50.

Nei giorni di martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio i servizi della Funicolare saranno regolari, con orario 7.30-1.00. La frequenza di spostamento è ogni 15 minuti.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito at-bus.it o rivolgersi in biglietteria che a Certaldo si trova in piazza Boccaccio.

Fonte: Autolinee Toscane