Furti nelle auto dei turisti, blitz nel campo nomadi: 5 in carcere a Pisa

Sono finite in carcere 5 persone ritenute responsabili di decine di furti aggravati in concorso ai danni dei turisti in visita a Pisa e al complesso della Torre di Pisa e piazza dei Miracoli.

I carabinieri della compagnia di Pisa hanno incastrato i 5 nomadi del campo rom di Coltano. Sono accusati di decine di furti avvenuti svaligiando le auto parcheggiate di turisti italiani e stranieri.

La refurtiva recuperata è composta da merce di valore tra cui gioielli, droni, tablet e pc e poi restituita alle vittime, provenienti da Germania, Francia, Stati Uniti e Colombia.