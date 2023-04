'Il padrone' di Nicodemo Gentile e la violenza di genere a scuola e presso il Centro Lilith

“Sulle punte a Empoli“, un format della Rivincita che dopo l’esperienza positiva a Massa arriva anche nella nostra città per organizzare l’evento in collaborazione con le Pubbliche Assistenze e il Centro aiuto donna Lilith. Si incontreranno al mattino gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Fermi da Vinci venerdì alle 21 aprile nell’auditorium Maestrelli dell’Istituto e al pomeriggio i cittadini interessati presso la sala conferenze della Pubblica Assistenza in via XX Settembre, 17 per presentare “Il padrone”, storia di una manipolazione, storia di una tragedia” di Nicodemo Gentile, presidente dell’associazione ‘Penelope’.

L’autore, avvocato Gentile, racconterà il fenomeno terribile della violenza sulle donne anche in chiave psicologica. “Il padrone” narra infatti la storia tragica di Sara Di Pietrantonio, ammazzata nel 2016 dall’uomo che diceva di amarla. Ma dalle pagine emerge non sono solo il racconto di un femminicidio: c’è la cronaca di una manipolazione affettiva, una violenza che spesso non lascia lividi visibili.

Al mattino, dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Dott. Gaetano Flaviano e dell’Assessora al Sociale con delega alle pari opportunità Valentina Torrini, l’avvocato Carmela Federico, presidente de La Rivincita, introdurrà e modererà l’incontro con l’intervento della prof.ssa Tiziana Bianconi, direttore artistico dell’Associazione, e della dott.ssa Maya Albano, coordinatrice del Centro Lilith e responsabile del progetto “Mi aspetto rispetto” a cui hanno partecipato le classi III A afm, IV B afm e V A e B afm dell’Istituto Fermi. Nel pomeriggio dalle 17,00 come raccordi istituzionali sono previsti gli interventi del Consigliere Regionale Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Consiliare Sanità Regione Toscana e il Senatore Manfredi Potenti, membro della II Commissione Giustizia al Senato. La Presidente Eleonora Gallerini illustrerà la storia e il funzionamento del Centro Lilith con Casa Matilda e le case rifugio attraverso anche i preziosi contributi professionali di Lorella Giglioli, psicologa e psicoterapeuta, e di Beatrice Palchetti, avvocato.

Sono altresì previsti interventi delle forze dell’ordine del territorio e di padre Govanni Locatelli, detto Don Giò, figura carismatica e vicina ai ragazzi nella sua qualità di sacerdote. Attesissimo anche un intervento canoro di Simona Galli, cantante e autrice della canzone “Sulle punte” inerente alla tematica del femminicidio e vincitrice del Premio Lucio Dalla Edizione 2021, oltre all’esposizione delle opere iconografiche sulla violenza di genere dell’artista locale Lorenzo Cecchi (autore del quadro raffigurato in locandina) e dell’artista Manola Caribotti, artista massese, che esporrà i propri quadri nella sala del Convegno.

Fonte: Ufficio Stampa