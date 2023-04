Moto Club La Rocca trionfa in MX2 a Pietramurata con Andrea Adamo

Con il GP del Trentino di Pietramurata di quest'ultimo weekend, arrivano altri risultati fantastici per il Moto Club La Rocca di San Miniato. Il mondiale della classe MX2, ha regalato il weekend più bello e redditizio della stagione con un superlativo Andrea Adamo (Ktm - MC La Rocca Asd) che si è aggiudicato la prova iridata del GP del Trentino in virtù di due secondi posti che hanno permesso al pilota siciliano di ottenere il risultato più importante.

Gara-1 è stata una manche divertente e appassionante soprattutto per il numerosissimo pubblico italiano. Al via della prima manche è subito il belga leader di classifica Jago Geerts (Yamaha) a precedere già al primo passaggio il connazionale Liam Everts (Ktm), il francese Thibault Benistant (Yamaha) e l’alfiere del Moto Club La Rocca, Andrea Adamo (Ktm), che sono gli attori principali di questa prima finale mondiale trentina.

Se al comando il belga non ha lasciato possibilità a nessuno di avvicinarsi, alle sue spalle si è consumato un duello accesissimo tra i compagni di squadra Everts e Adamo, dando vita ad un inseguimento ravvicinato che si è concluso solo ad un giro dalla fine con Adamo che l’ha spuntata sul belga arrivando in tempo per tagliare il traguardo dietro al vincitore Geerts e davanti al compagno Everts, con l'entusiasmo del pubblico che ha accompagnato per tutto il tempo le gesta di Adamo.

In gara-2 si ripete il copione della manche inaugurale, cambiando solo il belga protagonista principale che è caduto al via e impegnato in una forsennata quanto impegnativa rimonta. Caduto il vincitore Geerts, subito dopo il semaforo verde va al comando di questa seconda corsa il tedesco Simon Laengenfelder (GasGas), anticipando Benistant, Everts, Adamo, De Wolf, Weckman.

Partito per la sua prima vittoria di manche stagionale, il tedesco ha tenuto la posizione sino alla bandiera a scacchi. Dietro si è rinnovato l’avanzamento di Adamo che dalla quarta posizione ha iniziato la bella scalata che lo ha visto concludere secondo di manche ma trionfatore assoluto del weekend del round trentino, primo successo di questo 2023.

Il presidente del Moto Club La Rocca Asd, Lodovico Scardigli, cresciuto a pane e motori soprattutto quando il padre Fiorenzo era il presidente di un'altra società sportiva, è giunto in Trentino alla vigilia delle gare. Il suo giudizio sulla vittoria non può essere che positivo: "Sono molto soddisfatto poiché Andrea è stato fantastico a gestire le due gare finali alla ricerca di questa vittoria assoluta e l'ha raggiunta.

Il progetto di sostenere giovani di talento, che è alla base dell'abbinamento con la nostra filosofia di club, continua a realizzarsi ogni stagione. Sia per le vittorie ottenute, ma soprattutto per l'impegno e la determinazione dimostrata da talenti quali appunto il nostro Andrea Adamo quest’anno, un pilota siciliano non certo atipico in quanto guidato proprio da un team manager conterraneo che è il più amato e titolato di tutti i tempi, Tony Cairoli, con nove titoli mondiali individuali vinti, e ritiratosi a fine 2021".

Fonte: Moto Club La Rocca Asd