"No all'Autonomia differenziata", mobilitazione Cgil-Flc-Anpi-Arci Firenze. Lanciata una raccolta firme

Esprimiamo enorme preoccupazione per il percorso normativo volto a riconoscere maggiore autonomia alle regioni. E’ opinione condivisa che la proposta della cosiddetta “Autonomia differenziata” costituisca un pericolo di indebolimento dell’unità nazionale, promuova la sua frammentazione e determini l’aumento delle disuguaglianze dei diritti fondamentali che riguardano tutti i cittadini.

Saremo sempre contrari ad ogni progetto secondo cui le regioni più ricche hanno il diritto di cavarsela da sole, separando il loro destino da quelle più deboli.

Un chiaro e netto no alle gabbie regionali con cittadini di serie A e di serie B ed un chiaro e netto no al decentramento di materie indivisibili come l’istruzione.

Sosteniamo con forza l’unitarietà dei diritti civili e sociali fondamentali, attraverso la preventiva definizione dei livelli essenziali di prestazione e l’effettivo finanziamento.

La solidarietà e l’uguaglianza della popolazione come sancito dall’art. 5 della Costituzione.

La definizione dei principi fondamentali della legislazione statale in tutte le materie concorrenti.

Invitiamo perciò i cittadini a promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a disinnescare l’attuale proposta di Autonomia differenziata, a partire dalla raccolta firme sulla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare avanzata da Cdc (Coordinamento per la Democrazia Costituzionale) e sostenuta da Flc Cgil, Anpi e Arci Firenze.

E’ possibile firmare online e leggere l’informativa sulla privacy sul sito del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC

E’ possibile firmare anche in presenza ai banchini informativi a Firenze presso la Camera del lavoro di Firenze in Borgo dei Greci 7 nei giorni:

- 20 aprile 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

- 21 aprile 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

- 26 aprile 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

- 27 aprile 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

- 25 aprile 2023 in piazza Poggi in occasione del tradizionale Pranzo

E’ possibile ricevere supporto alla firma online durante tutte le iniziative nell’ambito dell’aprile antifascista del rione di San Jacopino

Firmato: Giancarla Casini Cgil Firenze, Emanuele Rossi Flc Cgil Firenze, Vania Bagni Anpi Firenze, Alessandro Vessicchelli Arci Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Fonte: Cgil Toscana