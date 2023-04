Nuova rotta di British Airways da Londra Heathrow a Firenze

Alle 11.20 di domenica 16 aprile, l’Airbus A320 Neo di British Airways è atterrato per la prima volta all’aeroporto di Firenze, inaugurando così la nuova rotta della compagnia britannica che volerà giornalmente tra il capoluogo toscano e l’aeroporto di Londra Heathrow.

Per la stagione estiva 2023, British Airways ha deciso di incrementare i collegamenti con l’aeroporto fiorentino. Questo collegamento, infatti, si aggiunge alle rotte già esistenti della compagnia che da Firenze serve anche gli aeroporti di London City ed Edimburgo.

“Con il nuovo volo inaugurato oggi da e per Londra Heathrow continua a rafforzarsi e ad ampliarsi il network dei collegamenti che Toscana Aeroporti offre ai propri passeggeri da e verso i principali hub aeroportuali europei. Siamo molto soddisfatti di questa nuova rotta verso Londra, non solo perché permette ai viaggiatori di raggiungere una delle città più importanti e centrali da un punto di vista turistico e di business, ma anche perché rappresenta un luogo di interscambio e connessione tra Firenze e le principali mete intercontinentali.” ha commentato Toscana Aeroporti.

Sophie Atkins, responsabile vendite corporate Europa di British Airways, ha dichiarato: "È un onore vedere il nostro primo volo da Londra Heathrow arrivare a Firenze e diamo un caloroso benvenuto ai nostri clienti a bordo di questo servizio giornaliero per Londra Heathrow. Si tratta di una rotta importante per noi ed è per questo che abbiamo ampliato il nostro programma esistente verso l'aeroporto di London City. Non vediamo l'ora di far volare le persone verso la capitale del Regno Unito, sia che si tratti di godersi la stagione primaverile, sia che si tratti di far visita ai propri cari o per un viaggio di affari".

