Olimpiadi di primo soccorso per studenti a Vicopisano

Si svolgeranno domenica prossima, a Vicopisano, le gare regionali per le “Olimpiadi di primo soccorso per studenti” promosse dalla Croce Rossa - Comitato Regionale Toscana a partire dalle ore 9.00. Sei le squadre in competizione: la prima classificata, nel mese di maggio, parteciperà alle gare nazionali sfidando le altre squadre regionali. L'evento sarà coordinato da Salvatore Argese, Vicepresidente e Rappresentante dei Giovani della Croce Rossa - Comitato Regionale Toscana.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno il Governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, il delegato alle Politiche Giovanili ed Innovazione della Regione Toscana, Bernard Dika, il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ed il Sindaco del Comune di Vicopisano, Matteo Ferrucci.

Fonte: Ufficio Stampa