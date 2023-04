Open Day all'Accademia di Belle Arti, attesi 750 studenti da tutta Italia

L’Accademia di Belle Arti di Firenze si prepara ad accogliere le aspiranti matricole 2023/2024 con il tradizionale appuntamento di Open Day, evento di orientamento alla scelta universitaria consapevole che si svolgerà domani a partire dalle ore 9 nella sede storica in Via Ricasoli 66. Attesi oltre 750 studenti da tutta Italia che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni online.

La giornata, organizzata dal Servizio Orientamento dell’Accademia, inizierà con il saluto di benvenuto del Direttore Claudio Rocca e proseguirà fino al tardo pomeriggio con stand informativi dedicati all’offerta formativa (corsi triennali e biennali, Master) rivolgendosi ai quali sarà possibile confrontarsi con allievi e docenti e conoscere le principali novità previste per il prossimo anno. Dalle ore 10 via libera alle visite guidate alla scoperta dei luoghi della vita quotidiana in Accademia fra laboratori artistici, aule e spazi riservati alla convivialità in compagnia degli allievi. Ci sarà spazio anche per informarsi sulle borse di studio – così come su tutti gli altri benefici messi a punto dall’Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario DSU Toscana che parteciperà alla manifestazione con un suo addetto e sulle tante opportunità di mobilità internazionale riservate agli iscritti dell’Accademia: a partire dal progetto Erasmus+ fino alle collaborazioni con altre Università non europee fra le quali spiccano la California State University, il Minneapolis College of Art and Design e la Tsukuba University di Tokyo. Un occhio di riguardo sarà prestato, infine, anche agli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento per i quali, quest’anno, l’Accademia ha ampliato i servizi dedicati, in parte grazie anche a un incremento di risorse ministeriali.

Le iscrizioni all’anno accademico 2023/2024 si apriranno ufficialmente a fine luglio con la pubblicazione del Manifesto degli studi. Tra le novità tre nuovi indirizzi per il corso triennale di Scenografia con percorsi dedicati ai settori del cinema, del teatro e del costume.

L’Accademia di Belle Arti di Firenze è frequentata attualmente da 2.032 studenti, di cui 540 sono studenti internazionali provenienti per la maggior parte dalla Cina. Nove i corsi triennali offerti dall’Accademia ai quali si accede con diploma di maturità (Decorazione, Design, Didattica per i musei, Grafica d'arte, Graphic Design, Nuove tecnologie dell'arte, Pittura, Scenografia e Scultura), sei i bienni ai quali – invece – si accede con titolo universitario di I livello (Illustrazione, Metodologie della pittura, Arti Visive - Nuovi linguaggi espressivi, Progettazione plastica per la scenografia teatrale, Progettazione spazi espositivi e Visual Culture con gli indirizzi in Curatela artistica e Didattica dell’arte). Cinque, infine, sono i Master (Design del prodotto ceramico, Design per l'artigianato, L'arte di filmare l'arte, Textile, Suono e immagine) offerti in collaborazione con altre realtà del territorio. Sono parte dell’offerta formativa anche la prima edizione del Dottorato di ricerca in New media per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, il Corso propedeutico rivolto agli studenti internazionali e la Scuola Libera del Nudo.

Fonte: Accademia di Belle Arti di Firenze - Ufficio stampa