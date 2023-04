"Panariello Vs Masini - Lo strano incontro", ecco le date in Toscana. Il 9 agosto in Villa Bertelli a Forte Dei Marmi, il 10 agosto al Castiglioncello Festival a Rosignano Marittimo, il 13 agosto al Follonica Summer Nights, il 2 settembre in piazza Duomo a Prato. Le date sono a cura di LEG Live Emotion Group. Da oggi aperte le prevendite su Ticketone.