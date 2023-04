Pensati con il cuore: al via il progetto Fiorenza Wheelchair Hockey - Vinciamo insieme

Al via, giovedì 20 aprile, il crowdfunding promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con l’Associazione Fiorenza Wheelchair Hockey per sostenere il progetto “Fiorenza Wheelchair Hockey – Vinciamo insieme” servirà ad acquistare nuove attrezzature sportive e un campo per permettere anche ai nuovi giocatori di entrare a far parte della squadra Fiorenza Wheelchair Hockey che si allena abitualmente presso la palestra degli Istituti scolastici A. Saffi e A. Gramsci. C’è tempo fino al 30 maggio per aiutare l’Associazione Fiorenza Wheelchair Hockey, attraverso una donazione sulla piattaforma Eppela, o partecipando agli eventi organizzati dalla sezione soci Coop Firenze Nord Est che sostiene il progetto.

Il progetto Fiorenza Wheelchair Hockey è stato presentato questa mattina alla stampa, presso l’istituto professionale Aurelio Sassi a Firenze, con la partecipazione di Cosimo Guccione, Assessore Sport e politiche giovanili del Comune di Firenze, Michele Pierguidi, Presidente del Consiglio di Quartiere 2 Comune di Firenze, insieme a Francesca Lascialfari, Dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero A. Saffi, Sara Biagi, Vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie, Franco Lapini, Presidente sezione soci Coop Firenze Nord-est e Marino Brancaccio, Presidente dell’Associazione Fiorenza Wheelchair Hockey.

Dal 2018 la Fiorenza Wheelchair Hockey - una società sportiva inclusiva di Firenze – si impegna per far conoscere uno sport di squadra come l’hockey in carrozzina elettronica, praticabile anche da chi ha meno forza muscolare o ridotte capacità motorie. Con questo progetto, l’associazione vuole continuare a vincere la grande partita dell’inclusione insieme a bambini e bambine, uomini e donne, perché in questo sport non ci sono limiti d’età.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo (fino ad un massimo di 7.500 Euro). Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. La raccolta fondi, in partenza il 20 aprile e aperta fino al 30 maggio, è dedicata a cinque nuovi progetti: Fiorenza Wheelchair Hockey – Vinciamo insieme (Firenze), Sotto le stelle del bosco dei talenti (Pisa), Rignano: Ciak si gira (Valdarno Fiorentino), Insieme nella giungla (Valdarno Senese), Pronti a correre (Lucca).

Fonte: Unicoop Firenze