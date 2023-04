Gli rifiutano il reddito di cittadinanza e aggredisce la polizia: arrestato

Ieri mattina la polizia di Firenze ha arrestato un cittadino nigeriano di 34 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Era stato segnalato un uomo in forte stato di agitazione all’interno dei locali dell’Inps di viale Belfiore e le volanti di via Zara, intorno alle 13, sono prontamente intervenute.

Da quanto appreso, sembrerebbe che ad innescare la reazione aggressiva del 34enne sia stato proprio il rifiuto della sua richiesta per il Reddito di Cittadinanza. L’uomo infatti, dopo un breve colloquio agli sportelli, avrebbe iniziato ad agitarsi e ad urlare, creando disturbo sia agli avventori che al personale in servizio.

Dopo vari tentativi di riportare la situazione alla calma, i poliziotti sono riusciti a far uscire il cittadino straniero fuori dai locali dell’Inps ma, non appena hanno iniziato i controlli di rito, l’agitazione dell’uomo si è trasformata in una vera e propria aggressione con tanto di calci e pugni ai danni degli agenti.

Nonostante tutto i tutori della legge sono riusciti a bloccare il 34enne che, finito in manette, è stato accompagnato in Questura. Durante le fasi dell’arresto due degli agenti hanno riportato alcune contusioni.