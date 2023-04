Rotary Castelfranco, il nuovo presidente sarà Fabio Botrini

Venerdi 14 Aprile il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha riunito i propri Soci per l’elezione del Consiglio direttivo per l’anno 2023/2024, che sarà presieduto dell’amico Francesco Ferraro, e per l’elezione del Presidente per l’anno 2024/2025. Per entrambe le votazioni i Soci hanno

espresso voto favorevole esprimendo un giudizio unanime.

Il Consiglio direttivo per l’anno 2023/2024 sarà così composto:

Vicepresidente Riccardo Ganni, Segretario Fabio Botrini, Tesoriere Stephanie Hery, Prefetto Andrea Bartoli, Consiglieri Alessandro Susini, Giulia Flagello e Luca Chetoni. Il ruolo di Presidente per l’anno 2024/2025 sarà ricoperto dall’amico Fabio Botrini.

Durante la serata il Presidente incoming Francesco Ferraro ha presentato gli obbiettivi che intende raggiungere durante il suo anno di presidenza con apprezzamento da parte dei Soci presenti. Anche il neo eletto Presidente Fabio Botrini è intervenuto manifestando la volontà di proseguire il lavoro che sarà svolto dal suo predecessore in ottica quindi di una continuità di lavoro.

Il Club si avvia quindi verso una stagione di rinnovamento con l’obiettivo principale di attrarre nuovi Soci rafforzando la propria presenza ed attività sul territorio. Non potevano mancare i doverosi apprezzamenti per i due precedenti Presidenti, gli amici Roberto Ferraro e Daniele Campani che durante il loro mandato hanno svolto un immenso e lodevole lavoro, per altro molto complicato in quanto si usciva dal terribile periodo della pandemia da Covid con le restrizioni che erano state imposte.

La serata si è conclusa con l’intervento dei Soci che hanno già proposto idee e progetti e che saranno oggetto di discussione ed approfondimento da parte del Presidente e del Direttivo ai quali tutto il Club augura un buon lavoro che sicuramente sapranno svolgere.

Fonte: Rotary Castelfranco di Sotto