Scuola Superiore Sant’Anna, corso su negazionismo e delle teorie del complotto

Sono aperte fino a venerdì 28 aprile le iscrizioni per partecipare al corso di Alta Formazione “Denialism and Conspiracy Theories in EU: Logic and Political Forms”, una Summer School internazionale organizzata nell’ambito del progetto europeo Jean Monnet GOLDSTEIN e coordinata da Marco Solinas, ricercatore presso l’Istituto DIRPOLIS (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il corso, previsto in presenza nelle sedi della Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa dal 19 al 23 giugno, è dedicato agli usi politici del cospirazionismo. In particolare, il programma vuole fornire una panoramica introduttiva, attraverso lezioni tenute da esperte ed esperti di livello mondiale, sulle strategie per analizzare, decodificare e sfatare alcune forme di uso politico del negazionismo e delle teorie del complotto.

Le relatrici e i relatori della Summer School

Tra le relatrice e i relatori che partecipano alla Summer School figurano Peter Knight, docente di Studi americani presso l’Università di Manchester, Nadia Urbinati, docente di Teoria Politica alla Columbia University, Micheal Butter, docente di Storia letteraria e culturale americana all'Università di Tubinga, Stella Levantesi, giornalista e autrice sul tema del negazionismo climatico, Uffa Jensen, vice direttore del Centro di Ricerca sull'Antisemitismo della Technische Universität di Berlino, Manuela Caiani, docente di Scienza politica presso la Scuola Normale Superiore, e Marco Solinas, coordinatore della Summer School.

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione e bando sono disponibili nella pagina dedicata: https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione/denialism-and-conspiracy-theories-eu-logic-and-political-forms

Maggiori dettagli sul corso di Alta Formazione e le lezioni previste nella locandina allegata.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio Stampa