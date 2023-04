Il segretario generale CGIL incontra i lavoratori a Prato

Doppio appuntamento pratese, venerdì 21 aprile, per il segretario generale Maurizio Landini, che nel pomeriggio presiederà l’incontro con i lavoratori della Cgil di Prato.

Sarà il segretario generale della Camera del Lavoro Lorenzo Pancini ad aprire (ore 14.30), al Terminale Cinema (via Carbonaia, 31), l’assemblea territoriale “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti” delle delegate e delegati e attivisti Cgil, esplicitamente ricondotta alla piattaforma con la quale Cgil, Cisl e Uil hanno promosso, per aprile e maggio, una “generalizzata campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori”, in preparazione delle tre manifestazioni interregionali di Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio), Napoli (20 maggio).

Landini ascolterà gli interventi dei delegati che seguiranno all’introduzione di Pancini e chiuderà l’assemblea pratese, uno dei tanti momenti della mobilitazione nazionale nei confronti di governo e sistema delle imprese, per ottenere, come recita il documento di Cgil, Cisl e Uil, “un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali”. Le Confederazioni chiedono “risultati concreti” su: tutela dei redditi dall’inflazione, riforma del fisco con una forte riduzione del carico su lavoro e pensioni, più occupazione e più soldi a sanità e sociale, meno precarietà, formazione permanente e politiche attive del lavoro, riforma del sistema previdenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro ed eliminazione dei subappalti a cascata e incontrollati, politiche industriali e investimenti.

Fin qui l’assemblea territoriale della Camera del Lavoro e i temi su cui si sviluppa. Ma la giornata pratese di venerdì 21 del segretario generale si inaugura all’auditorium della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (via Pelagatti, 17), con la Festa di Liberetà Toscana, dove Landini insieme all’autore (ore 9,30) parteciperà alla presentazione di “Perennial”, il libro scritto da Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil. Alla presentazione, condotta da Daniela Morozzi, interverranno anche Luciano Lacaria e Andrea Brachi, rispettivamente segretari generali Spi Cgil di Prato e Pistoia, Noemi Porcu e Gaia Spinelli.