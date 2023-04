Strada dissestata e sporca, difficoltà di parcheggio: la denuncia del consigliere Masi su via Dainelli

Riceviamo e pubblichiamo la note del consigliere comunale di Buongiorno Empoli Leonardo Masi che in "soprattutto come cittadino di Empoli" lamenta le condizioni di via Dainelli, la strada che collega piazza San Rocco al lungarno:

Mi presento, Leonardo Masi, consigliere comunale del gruppo Buongiorno Empoli, ma soprattutto cittadino di Empoli. Dal 2017, dopo aver acquistato casa, mi sono trasferito in via Dainelli, la strada che collega piazza San Rocco al lungarno (ex macelli). La prima parte della via è quasi come un condominio: case tutte uguali, costruite nel 1921, 40 appartamenti, di cui 12 o 13 sono case popolare. Ci conosciamo tutti, bene o male. Si parla in strada, ci si confronta, a volte ci sono battibecchi ma sono di più i momenti in cui ci si ascolta e se si può ci si dà una mano. Molte le lamentele nella via: strada sporca, dissestata e con difficoltà di parcheggio. Come penso sia capitato a tutti quelli che temporaneamente ricoprono un ruolo di rappresentanza, anche io come consigliere comunale sono stato giustamente richiamato a "fare qualcosa" per risolvere questi problemi.

Conosco le difficoltà che può avere un'amministrazione per risolverne alcuni (tipo il rifacimento di tutta la via che ha un costo elevato), ma almeno qualcosa potrò fare mi sono detto. Ho pensato: "partiamo dal più semplice, la pulizia della strada". Sono convinto che per un mero errore di programmazione la prima parte della via è spazzata soltanto una volta al mese (il terzo mercoledì), ed essendo molto trafficata, parcheggiata, di passaggio e densamente popolata, i rifiuti si accumulano lungo i bordi più che in una zona industriale. Dal 2019 ho più volte contattato l'assessore all'ambiente Massimo Marconcini, Alia, l'ufficio reclami del comune e alla fine, come ultimo tentativo, ho portato in consiglio comunale una mozione in cui si chiedeva che l'amministrazione chiedesse uno spazzamento in più al mese per via Dainelli. Mozione bocciata dalla maggioranza (Pd e "Questa è Empoli") perché a loro avviso non era argomento da consiglio comunale ma soltanto da segnalazione (vai a spiegarglielo che di segnalazione ne erano già state fatte tante). Ecco, dopo quattro anni, questa amministrazione, non solo non è riuscita ad ottenere uno spazzamento in più dalla società che per conto del comune gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (Alia), ma non ha neanche mai risposto in merito, ed Alia tanto meno. Allora vi chiedo: c'è davvero così tanta incompetenza oppure il servizio non è stato dato a tutti gli abitanti della via solo per fare un torto a me come consigliere comunale di opposizione?

L' amministrazione comunale ,almeno negli ultimi dieci anni, non solo ha delegato lo svolgimento del servizio, ma ha perso anche qualsiasi facoltà di controllo e decisione sul servizio svolto. La società Alia agisce in autonomia, le decisioni sono preso dal consiglio di amministrazione e il comune non ha più la capacità di rappresentare gli interessi dei propri cittadini e cittadine.

Cosa succederà se andrà in porto la creazione della Multiutility quotata in borsa?

Leonardo Masi

Consigliere comunale del gruppo Buongiorno Empoli