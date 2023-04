Studente dell’Alberti-Dante vince il Premio Pedani 2023

A Firenze gli studenti tornano ad essere protagonisti della scena per i loro talenti e non per fatti di cronaca. Sabato scorso si è svolto il concerto finale del Premio musicale biennale “Francesco Pedani”.

Il Premio Pedani, giunto alla sua IV edizione, è un concorso di esecuzione musicale organizzato dalla Cisl Scuola Firenze-Prato, riservato agli studenti delle classi quarte e quinte dei licei musicali di Firenze e Prato.

Il premio è nato con l’idea di valorizzare i talenti dei giovani musicisti, mettendo a disposizione del vincitore una borsa di studio da utilizzarsi per corsi e masterclasses nazionali e internazionali di perfezionamento musicale offerta dalla Cisl Scuola Firenze–Prato.

I 5 finalisti sono il risultato delle selezioni interne svoltesi nei due istituti e alle quali hanno partecipato una quarantina di studenti; diverse le discipline rappresentate: archi, percussioni, fiati, pianoforte, arpa e canto.

Il vincitore della IV edizione è Amedeo Tesi, studente di clarinetto dell’IIS Alberti-Dante di Firenze; la commissione giudicatrice era composta da professori di discipline musicali di licei musicali, AFAM, critici musicali e professori di orchestra di fama.

Fonte: CISL - Ufficio Stampa